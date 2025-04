Stand: 11.04.2025 07:02 Uhr Diebe klauen Signalkabel auf Bahnstrecke Rostock-Tessin

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei circa 24 Meter lange Signalkabel an einer Unterführung in der Tessiner Straße gestohlen. Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei über die Signalstörungen an der Bahnstrecke Rostock Richtung Tessin. Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Störung öffentlicher Betriebe ein. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock mögliche Zeugen um Mithilfe.

