Stand: 19.11.2024 06:20 Uhr Der Rostocker Schausteller Lothar Welte ist verstorben

Der Rostocker Schausteller Lothar Welte ist gestern nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Er habe Rostocks Weihnachtsmarkt seit Jahrzehnten geprägt und als Chef des Schaustellerverbandes für die Belange der "fahrenden Zunft" gekämpft, so Rostocks Oberbürgermeisterin Kröger. Er schuf spezielle Angebote zum Beispiel für benachteiligte Kinder. So lud er bei Tagen der Begegnung auch Kinder mit Handicap ein, die Fahrgeschäfte kostenlos zu nutzen. Auch über Rostocks Stadtgrenzen hinaus war der Schausteller in fünfter Generation mit großen Märkten verbunden. Erst vor wenigen Tagen erhielt der gebürtige Magdeburger auf der Eröffnung eines Martinimarktes die Ehrenmedaille der Stadt Neuruppin, die er noch selbst entgegennahm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.11.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock