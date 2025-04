Stand: 14.04.2025 15:53 Uhr DNA-Probe bestätigt Wolfsriss in Pankelow bei Rostock

Nachdem ein Landwirt in Pankelow bei Dummerstorf (Landkreis Rostock) Anfang März acht seiner Schafe tot aufgefunden hatte, steht jetzt fest, dass sie von einem Wolf gerissen wurden. Nach der Auswertung von DNA-Proben hat dies ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums bestätigt. Bereits vorab hatte ein Wolfrissgutachter den Tod aller Schafe durch einen Kehlbiss festgestellt. Ob auch ein Kalb im Rostocker Stadtteil Riekdahl Ende Februar von einem Wolf getötet wurde, lasse sich auch nach genetischer Untersuchung nicht sagen, so der Sprecher. Erst in der vergangenen Woche war im Bundesrat darüber beraten worden, ob es leichter werden soll, Wölfe abzuschießen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock