Stand: 13.04.2025 08:30 Uhr DGzRS rettet verletzten Seemann auf der Ostsee vor Warnemünde

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers "Arkona" aus Warnemünde hat am Sonnabend einen verletzten Seemann sicher an Land gebracht. Laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war der Mann bei Arbeiten auf dem Hochseeschlepper "Baltic" knapp 15 Kilometer vor der Küste aus einer Höhe von 3-4 Metern aufs Deck gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Er wurde von einer Seenotärztin stabilisiert, die mit dem Tochterboot "Capar" des Rettungskreuzers zur Unglücksstelle geeilt war. Per Schleifkorbtrage wurde der Verletzte auf den Rettungskreuzer verlegt und und zur weiteren medizinischen Versorgung zurück nach Warnemünde gebracht.

