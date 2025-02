Stand: 08.02.2025 08:15 Uhr Carport mit zwei Autos in Nienhagen bei Rostock abgebrannt

In Nienhagen (Landkreis Rostock) sind am frühen Morgen zwei Autos unter einem Carport in der Hinrichshäger Straße in Flammen aufgegangen. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen breitete sich laut Polizei das Feuer auf einen Anbau aus. Es gab Verpuffungen. Feuerwehrleute aus der Hansestadt und aus der Rostocker Heide konnten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Hinrichshäger Straße war für gut zwei Stunden wegen der Löscharbeiten gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wie es hieß, könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 bis 100.000 Euro.