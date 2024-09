Stand: 14.09.2024 08:59 Uhr Busse statt Straßenbahn im Rostocker Nordwesten

In Rostock fahren ab Marienehe bis zur Mecklenburger Allee am Wochenende 14. und 15. September keine Straßenbahnen. Darüber informiert die Rostocker Straßenbahn AG. Der Grund sind Arbeiten an den Gleisen und Fahrleitungen Richtung Nordwesten. Für die Zeit der Bauarbeiten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. In der Woche werden die Arbeiten zwischen 19.00 und 5.00 Uhr fortgesetzt, am Tag fahren die Bahnen wie gewohnt.

