Stand: 10.03.2025 10:42 Uhr Bützow: Schwerverletzte bei Zusammenstoß zwischen Moped und Fußgänger

Am Freitagnachmittag ist es in Bützow (Landkreis Rostock) zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Laut Polizei fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf der Langestraße in Richtung Rühner Straße, als er plötzlich einen Fußgänger auf der Fahrbahn sah. Der junge Mann bremste scharf, stieß aber mit dem 58-Jährigen zusammen. Beide mussten mit Kopfverletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Durch den Zusammenprall wurde das Moped in den Gegenverkehr geschleudert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln die genaue Unfallursache.

