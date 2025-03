Stand: 05.03.2025 14:55 Uhr Broderstorf: Wohnmobildiebe auf frischer Tat gefasst

In Broderstorf (Landkreis Rostock) hat die Polizei Wohnmobildiebe auf frischer Tat gefasst. Die Beamten bemerkten in der Nacht des 27. Februar, dass ein Fahrzeug mehrfach gestartet wurde und sich zwei Personen auffällig verhielten. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das private Wohnmobil aufgebrochen und kurzgeschlossen wurde, mit dem Ziel, es zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei den Tatverdächtigen (24 und 47 Jahre) auch mehrere Handys sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Der 47-Jährige wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Ob die Männer für weitere Diebstähle in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock