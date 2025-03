Stand: 12.03.2025 14:21 Uhr Brand eines Einfamilienhauses in Dersentin

In Dersentin, südlich von Lalendorf (Landkreis Rostock), ist am Mittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um das Feuer zu löschen. Die Bewohner des Hauses wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht verletzt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Wenn die Löscharbeiten beendet sind, soll ein Brandursachenermittler der Polizei zum Einsatz kommen.

