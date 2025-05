Stand: 16.05.2025 06:52 Uhr Brand bei Veolia in Neu Hinrichsdorf

Seit kurz nach 4.00 Uhr morgens brennt eine größere Menge Müll in der Sortieranlage des Entsorgungsunternehmens Veolia in Neu Hinrichsdorf. Es bildete sich eine größere Rauchwolke. Die Berufsfeuerwehr Rostock und die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf haben den Brand unter Kontrolle, so eine Sprecherin der Polizei. Derzeit brennt es aber immer noch. Eine Gefahr für Anwohner und Anwohnerinnen bestünde nicht. Allerdings sei mit Geruchsbelästigung zu rechnen. Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils Neu Hinrichsdorf und umliegender Gemeinden wie Bentwisch (Landkreis Rostock) werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bisher gibt es laut Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer wohl durch einen technischen Defekt ausgebrochen. Genaueres kann die Polizei erst ermitteln, wenn der Brand gelöscht ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock