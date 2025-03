Stand: 07.03.2025 11:08 Uhr Boddin: Pfarrhaus wird zum Dorfgemeinschaftshaus

Das Pfarrhaus in Boddin (Landkreis Rostock) in der Gemeinde Walkendorf bei Gnoien wird zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Bürgermeister Henrik Jager informierte am Donnerstagabend in der Ortsteilvertretung, dass das Gebäude bereits entkernt wird. Es sei ein Pilotprojekt im Land, denn die Kirche finanziere den mehr als eine Million Euro schweren Umbau des Pfarrhauses zusammen mit der Gemeinde. Das Gebäude wird später auch gemeinsam genutzt. Pastor Jens-Uwe Goeritz von der Kirchengemeinde Gnoiener Land sagte dem NDR, dass im Obergeschoss zwei barrierefreie Wohnungen geplant sind. Im unteren Bereich gebe es mehrere Räume, die von Vereinen, aber auch für private Feiern mit bis zu 60 Gästen genutzt werden können. Die Fertigstellung sei für den Sommer kommenden Jahres geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock