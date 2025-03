Stand: 12.03.2025 18:29 Uhr Biotech-Unternehmen Centogene aus Rostock verkauft

Nachdem es monatelang in der Krise steckte, ist das Biotech-Unternehmen Centogene aus Rostock verkauft. Der operative Teil des Unternehmens geht nun an die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Charme Capital Partners, teilt das Unternehmen mit. Vor einigen Wochen war ein Kaufpreis von 8,7 Millionen Euro genannt worden. Damit das Unternehmen seine Stellung im Bereich der genetischen Diagnostik festigen und Lösungen in der Präzisionsmedizin entwickeln könne, möchte der neue Eigentümer investieren, hieß es. Centogene mit rund 400 Mitarbeitenden wird künftig von David Jiménez geleitet. Während der Corona-Pandemie war die Aktie deutlich mehr als 20 Euro wert. Derzeit ist sie 0,16 Cent wert.

Weitere Informationen Centogene aus Rostock wird offenbar verkauft Das Biotech-Unternehmen hat eine Vereinbarung mit einem Fonds getroffen. Die rund 400 Mitarbeitenden in Rostock bleiben vorerst. mehr

Weitere Informationen Rostock: Biotech-Unternehmen Centogene von Börse ausgeschlossen Die Aktien hatten zu viel an Wert verloren. Darum hat die New Yorker Börse Nasdaq nun Centogene ausgeschlossen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock