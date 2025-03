Stand: 04.03.2025 17:40 Uhr Bilanz 2024: Rostocker Ortsbeiräte unterstützen rund 100 Projekte

Die Ortsbeiräte in Rostock haben im vergangenen Jahr rund 100 Projekte finanziell unterstützt. Insgesamt sind etwa 100.000 Euro geflossen. Die 19 Ortsbeiräte förderten zum Beispiel Freiwillige Feuerwehren und Vereine wie den Markgrafenheider Karnevalsclub. Veranstaltungen wie das Mühlenfest in Dierkow und Toitenwinkel sowie Stadtteilfeste in Schmarl und Groß Klein unterstützten die Ortsbeiräte ebenfalls mit ihrem Budget. Ebenso die Anschaffungen von Spielgeräten oder Gedenksteinen. Je nach Größe stehen den Ortsbeiräten 4.300 bis 18.000 Euro pro Jahr zu Verfügung. In ihrem Bereich können sie öffentliche Einrichtungen, Verbände, Vereine und Vereinigungen fördern, sofern diese gemeinnützig sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock