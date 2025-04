Stand: 15.04.2025 16:17 Uhr Bibliothek in Laage wird vorübergehend geschlossen

Die Bibliothek in Laage (Landkreis Rostock) muss modernisiert werden. Das sagt Bürgermeisterin Christin Zimmermann (FDP). Während der Bauarbeiten ist die Bibliothek geschlossen. Ein großer Tisch und eine Leseecke sollen künftig dazu einladen, vor Ort Spiele zu spielen und gemeinsam in der Bibliothek Zeit zu verbringen. Außerdem sollen die Wände gestrichen werden und neue Regale eingebaut werden. Finanziert werden die Bauarbeiten durch Spenden der Bürgerinnen und Bürger von Laage, berichtet die Bürgermeisterin. Insgesamt habe sie 5.000 Euro innerhalb der letzten drei Monate gesammelt. Die Schließung beginnt am 22. April. Wer noch ein Buch ausleihen möchte, kann das noch in dieser Woche tun.

