Stand: 18.02.2025 14:38 Uhr Betrug in Rostock: Opfer erhält Geld wieder

Eine 77-jährige Rostockerin hat Geld wiederbekommen, nachdem sie es an Betrüger verloren hatte. Die Frau reagierte auf eine SMS von einer unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und bat sie, per WhatsApp Kontakt aufzunehmen. Dort schilderte der vermeintliche Sohn, dass er finanzielle Hilfe brauchte. Die Frau überwies daraufhin 4.000 Euro auf ein deutsches Konto. Als sie mit ihrem tatsächlichen Sohn sprach, flog der Betrug auf. Die Geschädigte wandte sich an die Polizei. In enger Zusammenarbeit mit der Bank gelang es den Ermittlern, das überwiesene Geld auf dem Konto der Betrüger zu sichern, bevor es weitergeleitet wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es weitere Einzahlungen auf das Konto gab. Laut Polizei stammt das Geld vermutlich auch von Betrugsopfern. Dazu ermitteln die Beamten nun.

