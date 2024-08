Stand: 17.08.2024 07:40 Uhr Beachsoccer: Rostocker Robben wollen Titel verteidigen

Die Rostocker Robben wollen ihren Deutschen Meistertitel im Beachsoccer am Strand von Rostock-Warnemünde verteidigen. Im Final Four treffen die Strandkicker am Sonnabend im ersten Halbfinale auf die Bavaria Beach Bazis aus München. Auch die zweite Mannschaft der Rostocker Robben steht im Halbfinale. Sie spielen am frühen Abend gegen Hertha BSC. Das Finale findet am Sonntag um 16 Uhr statt. In weiteren Wettbewerben treten auch Amateure und Jugendteams aus ganz Deutschland an. Erstmals gibt es auch ein Turnier für Nachwuchsspielerinnen. In der Arena am Strand haben 1.200 Zuschauer Platz.

