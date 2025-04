Stand: 11.04.2025 14:28 Uhr Baustellen in Rostock: Änderungen für Straßenbahn- und Autofahrer

Die Straßenbahnlinien zwei, drei und vier fahren ab Sonnabend nicht mehr in Rostock. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen im Bereich Dierkower Damm und Gerberbruch. Es gibt allerdings einen Ersatzverkehr mit Bussen, außerdem wird eine zusätzliche Straßenbahnlinie in Dierkow und Toitenwinkel zwischen der Hafenallee und der Dierkower Allee eingerichtet. Ab dem 25. April sollen die Straßenbahnen wieder wie gewohnt fahren. Auch Autofahrer können sich auf Änderungen einstellen: Von Montag bis Mittwoch wird die Neubrandenburger Straße wegen Baumaßnahmen voll gesperrt. Auch an der Kreuzung zwischen der Satower Straße und dem Südring wird ab Montag zwei Wochen lang gebaut. Dort wird der Verkehr einspurig durch eine Ampel geregelt.

