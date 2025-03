Stand: 14.03.2025 18:35 Uhr Bauarbeiten auf der Zugstrecke zwischen Rostock und Schwaan

Die Bahnstrecke zwischen Schwaan (Landkreis Rostock) und Rostock Hauptbahnhof ist ab Sonntag, den 16. März, gesperrt. Grund dafür ist laut eines Sprechers der Deutschen Bahn eine Erneuerung der Gleise. Während der Sperrung werden die S2 in Richtung Güstrow und der RE1 in Richtung Hamburg zwischen Schwaan und Rostock durch Busse ersetzt. Der RE5 in Richtung Berlin wird über Plaaz umgeleitet und kann deswegen nicht in Güstrow halten. Es wird aber einen Ersatzverkehr zwischen Güstrow und Plaaz geben. Ebenfalls betroffen ist der Regionalexpress 50 in Richtung Neustrelitz. Dieser entfällt komplett. Reisende sollen auf die S3 und den RE5 ausweichen. Ab dem 11. April wird die Sperrung dann wieder aufgehoben und die Züge sollen wieder wie gewohnt fahren. Auch der Bahnübergang in Sildemow muss während der Bauarbeiten geschlossen bleiben. Auf der ebenfalls gesperrten Strecke zwischen Rostock und Graal-Müritz sollen die Züge ab Sonnabend (15.März) wieder fahren. Zwischen Rostock und Warnemünde ab 21. März wieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock