Bad Doberan: Wirtschaftsgebäude wird teurer als geplant

Die größte Baustelle in Bad Doberan (Landkreis Rostock), das Wirtschaftsgebäude im Klosterareal, wird teurer als geplant. Die Stadtvertretung beschloss am Montagabend, etwa 600.000 Euro zusätzlich in den ersten Bauabschnitt zu investieren. Geplant ist, noch in diesem Jahr ein Dach auf das Gebäude zu bringen. Bei der Sanierung des Gebäudes in der Nähe des Doberaner Münsters werden immer wieder neue Schäden gefunden. Die mittelalterlichen Ziegelmauern, die künftig das Dach tragen sollen, sind nicht so stabil wie erhofft. Größere Abschnitte als bisher geplant, müssen ersetzt werden. Zusätzlich werden Stahlbau und Zimmererarbeiten teurer.

Stadt will weitere Fördermittel und Spenden einwerben

Bisher waren 7,5 Millionen Euro für den aktuellen Bauabschnitt veranschlagt. Nach neuesten Rechnungen wird dieser 8,1 Millionen kosten. 45 Jahre war die Ruine Wind und Wetter ausgesetzt. Nach einem Brand standen nur noch die Außenmauern. Möglich wurden die Bauarbeiten unter anderem durch Förderung aus dem Bundeshaushalt von 5 Millionen Euro. Für die Mehrkosten will die Stadt weitere Fördermittel und Spenden einwerben.

