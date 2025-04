Stand: 16.04.2025 07:07 Uhr Ausgerechnet vor Polizeizentrum Waldeck: Raser erwischt

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle vor dem Polizeizentrum Waldeck (Landkreis Rostock) müssen einige Autofahrende mit einer Geldbuße rechnen. Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf hatten am Dienstag an der Landesstraße 39 zwei Stunden lang die Geschwindigkeit gemessen. 64 Fahrzeuge wurden mit einem Lasermessgerät kontrolliert. Dabei seien diverse Überschreitungen festgestellt und in 14 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. "Spitzenreiter" war ein Autofahrer mit 104 km/h. Der Mann, dessen Wagen ein Münchener Kennzeichen hatte, bekommt nun einen Bußgeldbescheid.

