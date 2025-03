Stand: 31.03.2025 14:53 Uhr Aufbau des Ostermarkts in Rostock hat begonnen

Der Aufbau des Rostocker Ostermarkts in der Innenstadt hat am Montagmorgen begonnen. Derzeit werden 15 Fahrgeschäfte und 37 Stände aufgebaut. Auch 60 Kubikmeter Muttererde werden für das Osterbeet angefahren. Das Beet wird dann am Mittwoch und Donnerstag mit 500 bunten Blumen bepflanzt. Am Freitag muss zur Eröffnung um 10 Uhr alles fertig sein. Der Ostermarkt ist traditionell das erste Volksfest der Saison. An 19 Ständen können Besucherinnen und Besucher nach Gewürzen, Kräutern, regionalem Honig, aber auch Holzwaren, Osterdekoration und vielem mehr stöbern. Außerdem gibt es 28 kulinarische Stände und 15 Fahrgeschäfte. Der Markt hat bis zum 21. April täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag und Sonnabend eine Stunde länger. Karfreitag bleibt der Ostermarkt geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 31.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock