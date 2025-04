Stand: 22.04.2025 09:56 Uhr Rostock: neue Informationstafeln an RSAG-Haltestellen

Die Rostocker Straßenbahn AG hat an insgesamt sechs Haltestellen in der Stadt neue digitale Informationstafeln installiert. Etwa am Campus Südstadt, der Mecklenburger Alle, am Dierkower Kreuz, am Saarplatz sowie an den Bus-Haltestellen Reutershagen und Schwimmhalle. Diese Stelen sollen Fahrpläne in Echtzeit anzeigen und Infos zu wichtigen Einrichtungen in der Nähe geben. Kosten laut RSAG: mehrere hunderttausend Euro, wovon 80 Prozent durch den Bund und 8 Prozent durch das Land gefördert wurden. Allerdings funktionieren die Tafeln nicht richtig. So werden nur Verbindungen der RSAG angezeigt, aber keine Umsteige-Möglichkeiten zu anderen Unternehmen im Verkehrsverbund Warnow (VVW). So wird aktuell weder auf Verbindungen von rebus oder der Deutschen Bahn noch zur Weißen Flotte hingewiesen. Nach Angaben der RSAG sind dafür noch Anpassungen innerhalb der unterschiedlichen IT-Systeme der jeweiligen Unternehmen notwendig. "Die Stelen sind aktuell noch im Testbetrieb, einige Funktionen werden noch eingerichtet", erklärte RSAG-Sprecherin Beate Langner auf NDR-Nachfrage. Nach einer längeren Erprobung der Geräte will die RSAG prüfen, ob weitere Stelen angeschafft werden.

