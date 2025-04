Stand: 21.04.2025 11:20 Uhr Warnemünde: Konzertreihe startet im Mai

Die Open-Air-Konzertreihe "Meeresbrise" startet im Mai wieder im Warnemünder Kurhausgarten. Bereits zum fünften Mal lädt das Ostseebad bis Ende September zu sonntäglichen Konzerten unter freiem Himmel ein. Insgesamt 22 Livekonzerte stehen auf dem Programm. Und das ohne Eintrittsgebühren und Karten. Der Fokus liegt weiterhin auf regionalen Künstlerinnen und Künstlern, gepaart mit einem musikalisch breiten Repertoire, das von Swing bis Rock’n’Roll reicht, von Chanson bis Pop. Im vergangenen Jahr lockten die Liveauftritte rund 15.000 Besucherinnen und Besucher in den Kurhausgarten, so die Veranstalter. Am 1. Mai eröffnet das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern die Saison.





