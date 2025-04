Stand: 13.04.2025 06:46 Uhr Warnemünde: Die Kreuzliner kommen. Saisonstart mit AIDAmar

Mit dem Anlauf der "AIDAmar" hat am Sonntagmorgen die Warnemünder Kreuzfahrtsaison 2025 begonnen. Für dieses Jahr haben bislang 23 Kreuzfahrtreedereien 167 Anläufe von 36 Kreuzfahrtschiffen angemeldet. Die Rostocker Reederei AIDA Cruises beispielsweise wird mit der "AIDAdiva" und der "AIDAmar" 68 Anläufe in Warnemünde mit Passagierwechsel absolvieren. In dieser Saison laufen sieben Kreuzfahrtschiffe erstmals die Warnowmündung an. Das 330 Meter lange amerikanische Kreuzfahrtschiff "Sky Princess" ist der größte Luxusliner der Saison. Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr auch wieder die fast 70 Jahre alte "Nordstjernen" aus Norwegen, die gleich mehrfach von Warnemünde aus zu Ostseetouren startet. Rostock liegt nach Kopenhagen und Kiel auf dem sehr guten dritten Platz der meist besuchten Ostseekreuzfahrthäfen, so Hafenbetreiber "Rostock Port". Mehr als eine halbe Million nationale und internationale Kreuzfahrtgäste werden demnach in dieser Saison in Warnemünde an und von Bord gehen. Die Tourismuszentrale veranstaltet zum ersten Doppelanlauf der Saison am 26. und 27. April Port Parties am Neuen Strom. Die Kreuzfahrtsaison endet voraussichtlich am 18. Dezember.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock