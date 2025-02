Stand: 05.02.2025 13:51 Uhr Rostock: Hilfe für Über-60-Jährige

Wer in Rente gegangen ist oder das in Kürze tun wird, sieht sich oft vor neuen Herausforderungen, sagt Martina Scholz. Sie hat deshalb die Gruppe "60+: Gegenseitige Unterstützung" gegründet. Denn in ihrem Umfeld merke sie: Es seien es oft ähnliche Fragen, die in diesem Lebensabschnitt aufkommen, zum Beispiel: Was tun, wenn die Rente niedrig ist und ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten kann? Was tun, wenn ich pflegebedürftig werde? Diese und ähnliche Anliegen sollen bei den Treffen der Gruppe besprochen werden. Initiator der Treffen ist die Innenstadtgemeinde.

