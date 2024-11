Stand: 14.11.2024 16:11 Uhr Autofahrerin in Rostock mit mehr als 3 Promille unterwegs

Kurz nach Mittag am Mittwoch meldeten Zeugen der Polizei die auffällige Fahrweise der Frau. Sie war auf der Straße am Warnowufer mitten in Rostock unterwegs. Als die Beamten sie schließlich anhielten, fiel ihnen die 46-jährige entgegen, heißt es in der Polizeimeldung. An ihrem Fahrzeug seien auch frische Beschädigungen festgestellt worden, die auf einen möglichen Verkehrsunfall hindeuten. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Die Frau musste sofort ihren Führerschein abgeben und bekam eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Zudem wird weiterhin geprüft, ob sie möglicherweise Verkehrsunfälle verursacht hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock