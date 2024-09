Stand: 15.09.2024 09:24 Uhr Artenschutztag im Rostocker Zoo

Zum siebten Artenschutztag im Rostocker Zoo haben Vereine in der Eichenallee über Projekte zum Natur- und Artenschutz sowohl in der Region als auch weltweit informiert. Der Zoo beteiligt sich an mehreren Erhaltungszuchtprogrammen für Tierarten, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind. Bei Sonntagsführungen des Zoovereines werden sie regelmäßig vorgestellt. Am Sonntag ging es zum Katzenbär, Baumkänguru, Wisent, Eisbär und zur Europäischen Sumpfschildkröte. Informationen gab es dabei auch zu den natürlichen Lebensräumen.

