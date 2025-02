Stand: 11.02.2025 06:08 Uhr Archäologen graben bis Monatsende auf Volkstheaterbaustelle

Die Archäologischen Ausgrabungen auf der Volkstheater-Baustelle in Rostock werden Ende des Monats abgeschlossen, so die leitende Archäologin Janin Zorn. Gefunden wurde unter anderem ein Töpferofen aus dem 13. Jahrhundert und Keramikscherben. Diese werden nun gesäubert, verpackt und in einem Depot gelagert. Ob sie ausgestellt werden, ist derzeit unklar. Die Ausgrabungsarbeiten dauern zwei Monate länger, da mehr Fläche als ursprünglich geplant untersucht werden musste. Zudem erschwerten Regenwasser und Matsch die Arbeiten, so Zorn. Bis März ziehen die Archäologen ab, dann werden am Bussebart die ersten Baucontainer aufgestellt. Die Eröffnung des Neubauprojektes für mehr als 200 Millionen Euro ist für 2028 vorgesehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock