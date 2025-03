Stand: 24.03.2025 08:03 Uhr Arbeitsagentur Rostock mit Aktionen zur Woche der Ausbildung

Die Rostocker Arbeitsagentur beteiligt sich an der bundesweiten "Woche der Ausbildung". Am Montag gibt es eine Online-Veranstaltung, die sich speziell an Studierende richtet. Sie erhalten Tipps, wie sie statt eines Studiums eine Ausbildung beginnen können. Am Mittwoch öffnet die Agentur für Arbeit von 13.00 bis 17.00 Uhr ihre Türen im Berufsinformationszentrum. Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis und der Hansestadt Rostock können sich hier ohne vorherige Anmeldung zu Ausbildungsplätzen und zur Bewerbung beraten lassen. "Eine klassische Bewerbungsmappe ist längst nicht mehr der einzige Weg zu einem Job", so Marie Vespermann von der Agentur für Arbeit in Rostock. Viele Unternehmen würden mittlerweile auf digitale Möglichkeiten setzen und dabei vor allem auf Inhalte und Engagement der Bewerberinnen und Bewerber achten.

