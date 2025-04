Stand: 15.04.2025 18:05 Uhr Antje Theise neue Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes

Antje Theise, Direktorin der Universitätsbibliothek Rostock, ist zur neuen Bundesvorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes gewählt worden. Der Deutsche Bibliotheksverband vertritt mit seinen mehr als 2.000 Mitgliedern bundesweit über 8.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten. Antje Theise studierte Lateinische Philologie und Klassische Archäologie in Rostock und Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Berlin. Ihre berufliche Laufbahn führte sie über die Landesbibliothek MV Schwerin, die Forschungsbibliothek Gotha und die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Von 2005 bis 2020 war sie Referentin für Seltene und Alte Drucke sowie Fachreferentin für Altertumswissenschaften an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Seit 2020 leitet sie die Universitätsbibliothek Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock