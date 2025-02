Stand: 20.02.2025 14:06 Uhr Am Wochenende Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Rostock

Am kommenden Sonnabend wird am Rostocker Hauptbahnhof an den Oberleitungen gebaut. Deswegen können einige Züge den Bahnhof an diesem Tag nicht anfahren. Die Bauarbeiten finden auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofs statt und betreffen die Linien RE1, RE5, RE50, RB11 und RB12 sowie die S-Bahn Linien 2 und 3. Der RE1 Rostock-Hamburg wird in Schwaan enden. Die S3 von Güstrow über Laage nach Rostock fährt nur bis Kavelstorf und dreht dort um. Die Regionalbahn 11 verkehrt nur zwischen Wismar und Rostock und fährt nicht nach Tessin. Die Linien RE5, RE50 und S2 fallen zwischen Rostock und Güstrow aus. Der RB12 nach Graal-Müritz entfällt am Sonnabend komplett. Aber: Ab Schwaan, Güstrow, Tessin und Graal-Müritz wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen nach Rostock und zurück geben. In Rostock wird die Ersatzhaltestelle zwischen 7 und 20 Uhr auf der Nordseite des Rostocker Hauptbahnhofs eingerichtet.

