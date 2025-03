Stand: 04.03.2025 10:10 Uhr Abschied: Eisbärenzwillinge "Kaja" und "Skadi" ziehen aus

Die Weibchen, die am 14. November 2021 im Zoo Rostock geboren wurden, sind mittlerweile 204 Kilogramm (Skadi) und 256 kg (Kaja) schwer. Auch in der Wildnis verlassen junge Eisbären ihre Mutter, sobald sie etwa zwei bis drei Jahre alt sind. "Es ist immer schwer, sich von Tieren zu verabschieden, die einem so ans Herz gewachsen sind. Doch wir wissen, dass sie in Tallinn beste Bedingungen vorfinden und dort weiterhin als Botschafterinnen ihrer Art für den Schutz der Eisbären sensibilisieren“, so Zoodirektorin Antje Angeli. Die Eisbärenanlage in Tallin wurde 2017 eröffnet und vergleichbar mit dem Polarium des Zoos Rostock. Kaja und Skadi waren der erste Nachwuchs von Eisbärin Sizzel (10) und Eisbärenmann Akiak (10).

Zoo Rostock hofft auf neuen Nachwuchs

Die im Zoo Rostock verbleibenden drei Weibchen Sizzel (10), Lili (9) und Noria (9) sollen nach dem Auszug zusammengebracht werden. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) soll dann ein Männchen dazukommen, um neuen Nachwuchs zu bekommen. Seit 1956 sind im Zoo Rostock 37 Eisbärenjungtiere aufgezogen worden.



