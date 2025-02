Stand: 07.02.2025 12:19 Uhr Ab Montag Zugausfälle zwischen Rostock und Güstrow

Von Montagfrüh an sperrt die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Rostock und Güstrow, die über Schwaan und Papendorf führt. Davon sind die S-Bahn-Linie 2 und die Regionalzüge RE5 und RE50 in Richtung Neustrelitz und Berlin betroffen. Für die S2 zwischen Rostock und Güstrow werden Busse eingesetzt. Der reguläre Ersatzverkehr hält allerdings nicht in Pölchow und Huckstorf. Zwischen den beiden Dörfern fähren extra Busse. Die S-Bahn-Linie 3 verkehrt weiterhin zwischen Rostock über Laage nach Güstrow. Von dort fahren die Regionalzüge Richtung Neustrelitz und Berlin. Ab Sonnabend, dem 15. Februar 2025 fahren die Regionalzüge und S-Bahn dann wieder wie gewohnt.

