ARD veröffentlicht Reportage über Seenotretter aus Warnemünde

Heute beginnt die Ausstrahlung der zehnteiligen ARD-Reportage "Die Seenotretter". Die Reihe ist im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks und Radio Bremens entstanden und begleitet Crews der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger bei ihren Einsätzen in Nord- und Ostsee. In der ersten Folge geht es um den Seenotrettungskreuzer "Arkona" aus Warnemünde. Die Besatzung sucht einen vermissten Skipper, dessen Spur sich in Rostock-Markgrafenheide verliert. Wie den Seenotrettern auch die Ortung des Handys des vermissten Seglers hilft, erfahren Sie in dem halbstündigen Film am Freitagabend um 21.15 Uhr im NDR-Fernsehen. Alle zehn Folgen gibt es bereits in der ARD-Mediathek.

