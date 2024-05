Stand: 06.05.2024 16:30 Uhr A20 bei Rostock: Wolf auf der Autobahn überfahren

Zwischen Dummertorf und Sanitz wurde vergangenes Wochenende ein Wolf überfahren, das gab die Polizei am Montag bekannt. Sonnabendmittag kam es demnach zu dem Wildunfall auf der A20. Ein 42-Jähriger fuhr in einem Transporter in Richtung Stettin, als ein Wolf auf die Fahrbahn lief - der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Tier zusammen. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Die etwa einjährige Wölfin verendete noch vor Ort. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 1000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel A20 Landkreis Rostock Wolf