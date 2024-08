Stand: 21.08.2024 09:49 Uhr A20 Zubringer Rostock-West ab Donnerstag gesperrt

Im Westen Rostocks wird die Sanierung der Asphaltdecke des Autobahnzubringers (Bundesstraße 103) fortgesetzt, teilt das Straßenbauamt Stralsund mit. Ab Donnerstag, 24. August, ist der fünf Kilometer lange Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Kritzmow und der Autobahn 20 dran. Im ersten Bauabschnitt werden die Fahrbahn Richtung Warnemünde und der östliche Teil der Anschlussstelle Kritzmow gesperrt. Der Verkehr zwischen Rostock und der Autobahn fließt dann einstreifig in beide Fahrtrichtungen über die Richtungsfahrbahn zur A20, informiert das Straßenbauamt. Während dieses Bauabschnitts werde es nicht möglich sein, aus Richtung Autobahn kommend an der Anschlussstelle Kritzmow auszufahren oder in Richtung Rostock-Warnemünde einzufahren, heißt es weiter. Auch die Abfahrt von der A20 aus Richtung Stettin kommend auf den Zubringer Richtung Kritzmow und Warnemünde wird gesperrt. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt Anfang Oktober abgeschlossen sein.

