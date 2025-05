Stand: 19.05.2025 15:18 Uhr 850.000 Euro für Feuerwehren in Krakow am See und Dobbin-Linstow

Die freiwilligen Feuerwehren in Krakow am See und in der Gemeinde Dobbin-Linstow (beide Landkreis Rostock) haben am Montag Zuwendungsbescheide von Innenminister Christian Pegel (SPD) erhalten. 200.000 Euro stellt das Land für die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs vom Typ "LF-20" bereit. Weitere 650.000 Euro sollen in den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses fließen, teilte das Innenministerium mit. Die freiwillige Feuerwehr Krakow am See ist eine sogenannte Stützpunktfeuerwehr mit Sonderaufgaben. Zu ihr gehören die Ortsfeuerwehren Krakow am See, Charlottenthal und Bellin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock