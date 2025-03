Stand: 10.03.2025 07:32 Uhr 40.000 Gäste bei der Ostseemesse in Rostock

Nach fünf Tagen ist die 33. Ostseemesse in Rostock am Sonntag zu Ende gegangen. Mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher haben die Verbrauchermesse in diesem Jahr besucht. Der Besucherrekord vom vergangenen Jahr mit mehr als 45.000 Gästen konnte zwar nicht überboten werden, trotzdem sind Veranstalter zufrieden. Mehr als 200 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und dem Ausland haben in der Rostocker HanseMesse Lebensmittel und andere Produkte präsentiert. Besonders regionale Produkte und Produzenten haben die Menschen angezogen, heißt es vom Veranstalter. Viele Besucher freuten sich über die große Blumenschau auf etwa 1.000 Quadratmetern. Die nächste Ostseemesse wird bereits geplant. Viele Aussteller, die in diesem Jahr dabei waren, haben sich dafür schon angemeldet.

