Stand: 26.03.2025 16:30 Uhr 38-Jähriger sorgt für zwei Polizei-Ermittlungen

Ein 38-Jähriger hat im Landkreis Rostock gleich zweimal die Polizei beschäftigt. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, hat der Mann am Montag auf der Wache in Bützow einen vermeintlich gestohlenen E-Scooter an die Polizei übergeben. Da er mit 1,97 Promille mit dem nicht versicherten Roller vorgefahren war, gab es eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Am gleichen Abend äußerte der Mann im Vorraum einer Bankfiliale in Teterow, dass er eine Waffe bei sich habe. Die Polizei traf erneut den 38-Jährigen an und konnte ein Messer sowie eine Softairwaffe sicherstellen, was zur nächsten Anzeige führte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann fast 2,5 Promille.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock