36-jähriger Mann tot in Langhagen gefunden

In Langhagen (Landkreis Rostock) ist nach Polizeiangaben ein 36-jähriger Mann tot aufgefunden wurden. Wo genau, teilt die Polizei nicht mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und mehreren Personen gekommen sein. Drei deutsche männliche Tatverdächtige zwischen 19 und 20 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Um die Todesursache zu klären, soll eine Obduktion durchgeführt werden. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang und dauern gegenwärtig an, heißt es. Es gelte die Unschuldsvermutung.

