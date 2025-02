Stand: 15.02.2025 09:37 Uhr 26-Jähriger in Rostock überfallen

In der Rostocker Südstadt ist am Freitagabend ein 26-Jähriger überfallen worden. Nach Polizei-Angaben ist der Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Platz der Freundschaft von einem Unbekannten mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert worden. Ein Pizza-Bote, der zufällig das Haus betrat, wollte helfen, wurde aber von einem weiteren Mann zu Boden geschubst. Die zwei Täter schlugen auf den 26-Jährigen ein und raubten ihm sein Portemonnaie. Sie konnten unerkannt flüchten. Das Opfer wurde beim Versuch, den Gegenstand abzuwehren, leicht verletzt. Der Pizza-Bote blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.02.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock