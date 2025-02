Stand: 19.02.2025 17:24 Uhr 180 neue Bäume für Rostock

Bis Ende Februar werden 180 Bäume in den Parks und entlang der Straßen gepflanzt, so das Amt für Stadtgrün. Unter ihnen sind Baumarten wie Eiche, Robinie, Japanischer Schnurbaum, Zieräpfel, Mehlbeere, Amberbaum, Blumenesche, Hartriegel oder der Tulpenbaum. Sie kommen vorwiegend in der Südstadt, Stadtmitte, Brinckmansdorf, Biestow und Warnemünde in den Boden. Größtenteils ersetzen sie gefällte oder abgestorbene Straßen- und Alleebäume. Einzelne Bäume werden aber in den Park- und Grünanlagen neu gepflanzt. Insgesamt investiert die Stadt 380.000 Euro.

