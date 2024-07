Stand: 05.07.2024 08:42 Uhr 14-jähriger amerikanischer Kreuzfahrtgast in Warnemünde vermisst

Der 14-jährige Aydin Brown aus den USA wird seit Donnerstag in Warnemünde vermisst. Laut Polizei hatte er am Morgen das Kreuzfahrtschiff "Caribbean Princess" verlassen und war zur Abfahrt am Abend nicht zurückgekehrt. Das Kreuzfahrtschiff musste ohne ihn ablegen. Vermutet wird, dass sich der Teenager vor seinem Landgang über Messengerdienste mit jemandem verabredet hat.

Seine Großmutter, die gemeinsam mit ihm die Reise unternommen hat, ist in Warnemünde geblieben und wurde in einem Hotel untergebracht. Wie es hieß, ist Aydins Mutter inzwischen unterwegs nach Deutschland. Der 14-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, hat lange dunkle Haare und ist bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose. Hinweise zu seinem Verbleib nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock