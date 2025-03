Stand: 05.03.2025 07:31 Uhr Torgelow: Brand zerstört Einfamilienhaus

In Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat der Brand eines Einfamilienhauses im Ortsteil Drögeheide einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Die Einsatzkräfte wurden Dienstagabend gegen 22 Uhr alarmiert, nach Angaben eines Kreissprechers dauerten die Löscharbeiten bis Mittwochmorgen. In dem Haus waren zur Brandzeit keine Personen, auch die umliegenden Häuser waren nicht in Gefahr. Aufgrund der Bauweise des Hauses zum größten Teil aus Holz waren die Löscharbeiten sehr kompliziert, hieß es. Insgesamt waren fast 90 Feuerwehrleute im Einsatz, ein Experte soll am Mittwoch die Brandursache ermitteln.

