NDR 1 Radio MV - Gemeinsam gesünder: Jetzt für 2024 bewerben Stand: 22.12.2023 13:30 Uhr Die Treppen am Arbeitsplatz werden gefühlt immer steiler, der Blutdruck erklimmt neue Höhen, der Speiseplan könnte ein paar Variationen vertragen - aber welche? Wenn Ihr Plan für 2024 die Punkte "Gesünder leben", "Mehr bewegen", "Abnehmen" oder "Abwechslungsreicher Kochen" enthält, geht es Ihnen wie NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna.

Rund 230.000 Menschen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind zu dick. Einer davon ist Stefan Kuna. Wer übergewichtig ist, hat ein höheres Risiko, an Depressionen, Lungenerkrankungen, Krebs, Diabetes zu erkranken. Darum will er 2024 etwas ändern und endlich die ersten Schritte in die richtige Richtung gehen. Zusammen mit Experten und mit Gleichgesinnten aus Mecklenburg-Vorpommern!

Gemeinsam erreichen wir mehr

Wer schon einmal versucht hat Lebensgewohnheiten zu verändern, kennt das Gefühl, wie die Motivation nachlässt. Wenn auch Sie aktiver werden wollen, Genussmittel einschränken möchten oder vorhaben, sich ausgewogener zu ernähren, melden Sie sich gerne an und werden Sie Teil des Gemeinsam-Gesünder-Teams. Über das unten stehende Formular können Sie sich bis zum 7. Januar 2024 bewerben.

