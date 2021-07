IG Metall: Zukunft des Caterpillar-Standortes Rostock ungewiss

Stand: 08.07.2021 17:36 Uhr

Das US-amerikanische Unternehmen Caterpillar, das neben Baumaschinen auch Motoren herstellt, will an seinen deutschen und chinesischen Standorten keine Motoren mehr bauen. Von der Entscheidung sind in Rostock 130 Beschäftigte betroffen.