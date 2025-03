Gender Pay Gap: Frauen in MV verdienen immer noch weniger Sendedatum: 07.03.2025 19:30 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen wieder gering - Immerhin “nur” sieben Prozent. Im Rest von Deutschland sind es 16 Prozent. Woran liegt das?

von Wiebke Drescher, Maya Rollberg, Vinetta Richter

Frauen verdienen noch immer weniger als Männer: In Mecklenburg-Vorpommern sind das durchschnittlich sieben Prozent weniger, so wie auch in 2023. Damit liegen Frauen im Land aber unter dem bundesweiten Durchschnitt: da beträgt der Lohnabstand zu Männern 16 Prozent. In Brandenburg ist er mit nur noch zwei Prozent am geringsten.

Gleicher Job – gleiches Gehalt? Nein!

Unter den ostdeutschen Ländern hat Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Sachsen allerdings den höchsten geschlechtsbedingten Verdienstunterschied. Das heißt konkret: Während Männer in MV durchschnittlich 21,04 € Stundenlohn bekommen, verdienen Frauen 19,67 € pro Stunde. Das sind 1,37 € weniger. Und das macht schnell einen Unterschied: Pro Woche bedeutet das für Frauen 54,80 € weniger. Hochgerechnet auf 40 Jahre Berufsleben kommt da über 100.000 € weniger Einkommen zusammen.

Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen im Alter größer

Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen heißt international “Gender Pay Gap”. Mit steigendem Alter und höherer Qualifikation erweitert sich diese Gehaltslücke in der Regel: So gibt es laut Landesamt Mecklenburg-Vorpommern mit 3,96€ den größten Lohnabstand zwischen Frauen und Männern bei den 50–54-Jährigen, während Frauen unter 25 sogar durchschnittlich 0,49 € mehr verdienen als ihre männlichen Kollegen.

Große Branchenunterschiede

Auch je nach Branche gibt es deutliche Unterschiede in Mecklenburg-Vorpommern: In traditionellen “Männerberufen”, wie zum Beispiel im Bergbau, verdienten Frauen im vergangenen Jahr durchschnittlich 23 Prozent weniger, aber auch im Gesundheits- und Sozialwesen waren es 21, beziehungsweise 22 Prozent weniger Lohn für Frauen in MV, wie das statistische Landesamt mitteilte.

Unterschiede zwischen Ost und West

Dennoch bleiben die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern in ostdeutschen Bundesländern deutlich geringer als in westdeutschen. Oft wird das damit begründet, dass eine flächendeckendere Kinderbetreuung Frauen mit Kindern in Ostdeutschland eine fairere Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Dadurch sei es in Ostdeutschland schon immer selbstverständlicher, neben dem Mutter-Job erwerbstätig zu sein, so die Mikroökonomin Miriam Beblo von der Universität Hamburg. Antje Weyh vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungforschung fügt außerdem hinzu, dass es unterschiedliche betriebliche Strukturen vor Ort und insgesamt niedrigere Löhne in Ostdeutschland, insbesondere für Männer sind, die auch den geringeren Lohnunterschied in Mecklenburg-Vorpommern prägen. Bei einem insgesamt niedrigeren Lohnniveau bliebe weniger Raum für große Unterschiede in den Gehältern zwischen Männern und Frauen.

“Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem, was Frauen in Ost und West verdienen, aber einen großen Unterschied zwischen dem, was Männer in Ost und West verdienen. Und das ist vor allem eine schlechte Nachricht für die Männer in Ostdeutschland.” Miriam Beblo, Universität Hamburg

Besser ausgebildet – trotzdem weniger Frauen in Führungspositionen

Auch in wichtigen Positionen sind Frauen vielfach noch unterrepräsentiert. Dabei haben Frauen in Ostdeutschland vielfach höhere Bildungsabschlüsse und sind besser qualifiziert, so Antje Weyh vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In Mecklenburg-Vorpommern sind laut statistischem Landesamt 36,7 Prozent der Landtagsabgeordneten Frauen. Damit liegt der Frauenanteil hier über dem des 21. Deutschen Bundestages von voraussichtlich 32,4 Prozent.

“Wenn man sich die messbaren Eigenschaften von Männern und Frauen anschaut, sind Frauen in Ostdeutschland in Bezug auf lohnbestimmende Faktoren, also beispielsweise Qualifikationsniveau, besser ausgestattet als Männer und müssten sozusagen mehr verdienen.” Antje Weyh, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Gründe: Geringere Löhne und mehr Tarifverträge

Da vor allem in Mecklenburg-Vorpommern weniger große Industrien angesiedelt seien, gäbe es außerdem weniger hohe Gehälter, die in Westdeutschland vor allem Männern zugutekommen und zu den großen Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen führen, so Antje Weyh, Wissenschaftlerin vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In ostdeutschen Bundesländern arbeiteten außerdem mehr Menschen im öffentlichen Sektor, wo Tarifverträge mit gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit gelten. Laut Antje Weyh haben solche betrieblichen Strukturen und Tarifverträge einen größeren Einfluss auf die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen.

Unterschiedliche Qualifikationen als messbarer Faktor

Die Wissenschaft unterscheidet zwischen “unbereinigtem” und “bereinigtem” Gender Pay Gap. Der unbereinigte Gender Pay Gap zeigt den generellen Lohunterschied – unabhängig von Beruf, Qualifikation oder Arbeitszeit. Der bereinigte Wert rechnet strukturelle Unterschiede wie beispielsweise Berufserfahrung, Branche oder Arbeitszeit heraus. Der bereinigte Wert zeigt dann, wie unterschiedlich Männer und Frauen bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit bezahlt werden. Das ist sozusagen der "unerklärte Rest" des Lohnunterschieds, der nicht durch unterschiedliche Voraussetzungen erklärt werden kann. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass dieser Wert in Deutschland 2024 bei sechs Prozent lag.

Was macht die Löhne fairer?

Wenn die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen kleiner werden sollen, ist es laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wichtig, mit regional zugeschnittenen Maßnahmen zu arbeiten. Neben Tarifverträgen sei außerdem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Geschlechter zentral für Chancen auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Denn: Mütter müssten deutschlandweit vielfach mehr in Teilzeit gehen oder Kompromisse bei der Stellenauswahl eingehen, um die Kinderbetreuung und zunehmend auch die Pflege Angehöriger zu meistern, als Väter. Gleichzeitig würden Väter finanziell mehr bestraft, wenn sie in Eltern- oder Teilzeit gehen. Was deshalb laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern insgesamt helfen würde, wären mehr Möglichkeiten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen - sowohl für Frauen, als auch für Männer.

