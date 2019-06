Stand: 16.06.2019 20:28 Uhr

Madsen wird neuer Bürgermeister in Rostock

Der parteilose Claus Ruhe Madsen wird der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, der keinen deutschen Pass besitzt. Mit 57,1 Prozent ist der Däne in einer Stichwahl in das Amt des Rostocker Stadtoberhauptes gewählt worden. In der Hansestadt waren am Sonntag rund 173.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, in der Stichwahl den Oberbürgermeister für die kommenden sieben Jahre zu wählen.

Wahlbeteiligung von 44,3 Prozent

Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte es noch keine Entscheidung gegeben. Für die Stichwahl qualifiziert hatten sich der parteilose Däne Claus Ruhe Madsen und der Kandidat der Partei "Die Linke" Steffen Bockhahn. In der Stichwahl wurde Madsen von CDU und FDP unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,3 Prozent. Claus Ruhe Madsen stammt aus Kopenhagen und lebt seit rund 20 Jahren in Rostock, er war bislang Chef einer Möbelkette mit rund 100 Mitarbeitern und bis vor kurzem IHK-Präsident in Rostock.

Bild Name Partei Prozent*

* Die Ergebnisse wurden gerundet. Rundungsfehler können nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen Rostocks OB Methling verzichtet auf Mandat Der parteilose Roland Methling, noch OB von Rostock, will nach Ende seiner Amtszeit nicht mehr in die Bürgerschaft einziehen. Bei der Kommunalwahl holte er 12.000 Stimmen. mehr Rostock: OB-Stichwahl zwischen Madsen und Bockhahn Bei der OB-Wahl in Rostock gibt es eine Stichwahl zwischen Claus Ruhe Madsen und Steffen Bockhahn. Beide hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl am 16. Juni. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.06.2019 | 18:00 Uhr