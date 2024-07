Zweitägiger Streik an der Asklepios-Klinik Pasewalk Stand: 03.07.2024 07:00 Uhr Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft die nichtärztlichen Beschäftigten der Asklepios-Klinik Pasewalk erneut zum Streik auf. Den Streikenden geht es vor allem um höhere Löhne.

Der Arbeitskampf in der Asklepios-Klinik Pasewalk um mehr Lohn geht in die nächste Runde. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, werden die nichtärztlichen Beschäftigten heute und morgen am 9 Uhr zum Streik aufgerufen. Für morgen Nachmittag ist außerdem eine Kundgebung beim Lokschuppen Pasewalk geplant. Nach den Erfahrungen früherer Streiktage rechnen die Gewerkschafter mit etwa 80 Streikenden.

Notfallaufnahme bleibt geöffnet

Die Streiktage wurden so gewählt, um den größtmöglichen wirtschaftlichen Druck auf die Klinik auszuüben, denn zwischen Dienstag und Donnerstag werden die meisten Operationen durchgeführt. Das Krankenhaus musste auf Grund des Streiks bereits planbare Operationen verschieben. Das seien sechs bis sieben am Tag, so Krankenhausgeschäftsführerin Annalena Hallenberger. Die Notfallaufnahme bleibe aber geöffnet.

Alle Gesprächsangebote abgelehnt

Ver.di-Gewerkschafter Friedrich Gottschewski sagte, die Klinik-Geschäftsleitung habe alle Gesprächsangebote abgelehnt. Durch Löhne unterhalb der Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes erziele der Konzern jedoch hohe Gewinne. Dem widerspricht Hallenberger und sagt: Die Lohn-Forderungen von ver.di seien überzogen und wirtschaftlich am Standort Pasewalk nicht darstellbar.

