Stand: 10.09.2024 17:24 Uhr Zwei NDR Produktionen aus MV für Journalistenpreis nominiert

Zwei Produktionen des NDR in Mecklenburg-Vorpommern sind für den Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis ausgewählt worden. Die Jury aus deutschen und polnischen Journalistinnen und Journalisten hat von insgesamt 171 Einreichungen 29 für das Finale des Wettbewerbs nominiert. Darunter jeweils ein Podcast in den Kategorien "Neue Journalistische Formate" sowie "Lokaljournalismus in der Grenzregion". Die Verleihung des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises wird in diesem Jahr voraussichtlich im Dezember 2024 stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte